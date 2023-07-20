Bahçelievler D-100 Karayolu'nda taksi şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı

Bahçelievler D-100 Karayolu mevkiinde taksi şoförü ile yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay anları çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

BAHÇELİEVLER D-100 Karayolu mevkiinde taksi şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı. İkilinin araçtan inerek yol ortasında kavga ettiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler İncirli D-100 Karayolu mevkiinde meydana geldi. 34 TBK 26 plakalı taksi içerisinde, taksi şoförü ile yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında taksi şoförü aracı durdurarak yolcunun inmesini istedi. Araçtan inen yolcu ve taksi şoförü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi.