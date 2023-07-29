Bahçelievler D-100'de Yarışan Otomobillerin Neden Olduğu Kazada 3 Kişi Yaralandı

BAHÇELİEVLER D-100'de yarıştığı öne sürülen otomobillerin neden olduğu kazada içinde 2'si çocuk 7 kişinin bulunduğu araçtakiler korku dolu anlar yaşadı. Araçlardan birinin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler D-100 Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Yarıştığı öne sürülen iki araçtan biri aynı yönde ilerleyen Emre Arapoğulları (27) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle Aktaş'ın kullandığı otomobil savruldu. Bu sırada araçta 2'si çocuk 7 kişi bulunuyordu. Korku dolu anlar yaşayan araçtakilerden 3'ü yaralandı. Hatice Arapoğulları (58), Arda Arapoğulları(16) ve Salih Arapoğulları (34) ambulansla İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı anlatan Otomobil sürücüsü Emre Arapoğulları, Rahat 130-140 kilometre hızlaydı. O hızla geldi vurdu bize zaten o panikle ailemi çıkarmak zor oldu. 2 araba oldukları için biri duramadı, ileride durdu. Diğeri de arkamızda durdu. Şu an engelli abim 2 gündür yatıyor. Daha hala ne olduğu belli değil. Daha sonuçta çıkmadı. Kırık çıkık var mı belli değil. Ödem oluşmuş. Daha o dağılmadı. O iyileşmedi. Annemin desen zaten daha tedavisi sürüyor. Kaburga kemiğinde 3-4 tane kırık var. Birkaç tane çatlağı var. Zaten diğer yeğenimin kafası patlak. O da diğer hastanede tedavi görüyor. Zaten psikolojileri allak bullak oldu dedi.

Abi Zafer Arapoğulları da, Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Peşini bırakmayacağız. Hastaneye, ziyarete gelen de olmadı. ve şu an zaten engelli olan kardeşimizin bayağı bir psikolojisi bozuk diye konuştu. Polisin kaza sonrası yarıştığı öne sürülen sürücüleri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdüğü belirtildi.