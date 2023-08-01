Bahçelievler Belediyesi Muharrem Ayı İçin Binlerce Vatandaşa Aşure İkram Etti

Bahçelievler Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında binlerce vatandaşa aşure dağıttı. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın da katıldığı etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bahçelievler Belediyesince, Muharrem ayı nedeniyle ilçenin değişik noktalarında binlerce vatandaşa aşure ikram edildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katıldığı, Muhammediye Camii, Şirinevler Meydanı, Ulu Camii önü ve Yayla'da gerçekleşen aşure ikramlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hijyenik vakumlu ambalajlarda ikram edilen aşureye büyük ilgi gösteren vatandaşlar, aşure etrafında gördükleri yakınlaşma, birlik ve beraberliğin, huzur ve kardeşliğin Türkiye genelinde de hakim olmasını diledi. - İSTANBUL