Bahçeli: Türk milleti İsveç'in NATO'ya girişine sıcak bakmıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili, " Türkiye'nin iadesini talep ettiği Pkk'lı ve FETÖ'cü hainler henüz teslim edilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesi de bir başka skandal olarak karşımızdadır. Türk milleti İsveç'in şu hal ve görünümüyle NATO'ya girişine sıcak ve sempatik bakmamaktadır" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Kurban Bayramı'nın birinci günü İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, "Bu vandallığın himaye edilmesi hem inancımıza hakaret hem de insanlık değerlerine hıyanettir. Kur'an okumak ilahi bir nasip ve nimet, yakmak ise namertlik ve soysuzluktur. Bu nefret suçu mahiyetindeki provokasyonu Irak asıllı malum meczubun tek başına planlayıp hayata geçirmesini düşünmek pek tabii hayatın ve hadiselerin olağan akışına bütünüyle aykırıdır. İsveç'in NATO'ya katılım müzakerelerinin yapıldığı, 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'da NATO Zirvesinin toplanmasıyla ilgili sıcak gelişmelerin olduğu bir dönemde vuku bulan alçak eylem her yönüyle kuşku vericidir" dedi.

Bahçeli, İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili de, "Bu ülkenin üyelik durumu önce 6 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarının katılacağı ve Brüksel'de yapılacak bir toplantıda görüşülecektir. Ardından 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Litvanya'nın başkentinde toplanacak NATO Zirvesinde değerlendirilecektir. İsveç hükümetinin, terörle mücadele yasasında yaptığı değişiklik 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen, Türkiye'nin iadesini talep ettiği PKK'lı ve FETÖ'cü hainler henüz teslim edilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesi de bir başka skandal olarak karşımızdadır. Litvanya Zirvesi'nde, NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana hazırladığı en kapsamlı bölgesel savunma planı da ele alınacaktır. Türkiye'nin bu planla ilgili hazırlanan haritalardaki bazı coğrafi tanım ve konumlar çerçevesinde itirazları vardır ve haklılığımız barizdir. Ülkemizin İsveç hakkında vereceği kararın milli çıkar ve haklarımızla örtüşeceğinden emin olmakla birlikte; samimi, ikna edici söz ve adımlara karşı hükümetin alacağı pozisyonun yanında olacağımızın şüphesiz güvencesini şimdiden paylaşıyorum. Şu hususu da ifadeye mecburum ki, Türk milleti İsveç'in şu hal ve görünümüyle NATO'ya girişine sıcak ve sempatik bakmamaktadır" dedi.