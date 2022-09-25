Bahçeli: "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" Güncel Haberler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ERZURUM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında İstasyon Meydanı'nda halka hitap etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ERZURUM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında İstasyon Meydanı'nda halka hitap etti. (2) Güncel Kaynak: AA / Sagip Sezginer Devlet Bahçeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bahçeli: 'Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır' - Haberler

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