Bahçeli: "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır"
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ERZURUM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında İstasyon Meydanı'nda halka hitap etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ERZURUM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında İstasyon Meydanı'nda halka hitap etti. (2)
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel