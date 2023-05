BAHÇELİ SANDIK, DEMOKRASİNİN NAMUSUDUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Önümüzde tarihi bir seçim vardır. Sandık, demokrasinin namusudur. Mutlaka sandığa gidiniz, mutlaka oyunuzu kullanınız. Ülkenize ve geleceğinize mutlaka sahip çıkın dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de düzenlenen, '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' adlı mitinge katıldı. Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Bahçeli, Deniziyle, güneşiyle, doğal güzellikleriyle, en önemlisi mert, müşfik ve merhamet sembolü insanıyla Muğla her zaman göz bebeğimiz olmuştur. Muğla, her şart altında zulmün karşısında durmuştur. İki eliyle kalp işareti yapan ikiyüzlüler Muğlalı kardeşlerimi kandıramazlar. Önümüzde tarihi bir seçim vardır. Sandık, demokrasinin namusudur. Mutlaka sandığa gidiniz, mutlaka oyunuzu kullanınız. Ülkenize ve geleceğinize mutlaka sahip çıkın. Cennet vatana sahip çıkacak mısınız Hakkınıza, hukukunuza sahip çıkacak mısınız 'Evet'lerin görkemiyle Muğlalı kardeşlerim, 'Sıra hepinizde' diye sesleniyorum. Parmakla gösterilen bir Türkiye için aziz milletim sıra sende. Yeni ve güçlü atılımlar için aziz milletim sıra sende. 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiğidir, geçilecek ilk kavşaktır. 1 oyunuzu MHP'ye 1 oyunuzu da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verecek misiniz Birlikte daha güçlüyüz. Heyecanınız, umutlarımızı diri tutuyor. Devlet ve milletiyle hep birlikte Türkiye'yiz. Siyaset, millete hizmet vasıtasıdır. Sözümüz milletin sözüdür. Sevdamız Türkiye'dir ifadelerini kullandı.

'İMRALI CANİSİNİ ÖNCE EV HAPSİ SONRA DAĞLARA SALMA KONUSUNDA İTTİFAK SAĞLANDI MI'

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü Zillet ittifakının gizli ajandası teslim olmuş bir Türkiye'dir. Bir HDP'li 100 yıllık Cumhuriyeti değiştirmeyi vaat etmiştir. Muğla'dan sesleniyorum; Türkiye'de rejimi değiştirecek bir alçak henüz anasının karnından doğmadı. Kılıçdaroğlu, soracağım sorulara derhal cevap vermelidir. İmralı canisini önce ev hapsi sonra dağlara salma konusunda ittifak sağlandı mı Hangi sözleri verdi, hangi vaatlerde bulundu İHA- SİHA, Kaan'a, Hürkuş'a otoyollardan demiryollarına varıncaya kadar hazımsız olanları Türk milleti hoş görmez. 'Savaşa mı gidiyoruz' diyorlar. Çünkü baktıkları yer Kandil'dir, Brüksel'dir.

'14 MAYIS'TA CUMHUR İTTİFAKI'NIN YANINDA DURACAK MISINIZ'

Gönüllerinde herkese yer olduğunu belirten Bahçeli, Kılıçdaroğlu Muğla'ya baksan zilletin musluğunun 10 gün sonra kesileceğini şimdiden görürsün. Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının paravan cumhurbaşkanı adaylığına 'Tamam' demiştir. Bugünkü CHP yönetimi HDP'nin oyun uşağına dönmüştür. CHP yönetimi PKK'yla ittifak tüneline girmiştir. İYİ Parti ise bunların zillet mezesine dönüşmüştür. CHP'ye verilecek her oy Mehmetçiğimize kurşundur. İYİ Parti'ye verilecek her oy yıkıma destektir. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Türkiye'ye suikasttır. Bunlar yüz karasıdır. Biz şehitlerin hesabını soracağız. Türkiye'yi kamplara ayırmaya çalışanlara geçit vermeyecek MHP'dir. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Türkiye Cumhuriyeti devletini sonsuza kadar yaşatmaya ve bu uğurda her bedeli ödemeye hazırız ve yeminliyiz. Erdoğan'ın açık ara farkla cumhurbaşkanı seçilmesine var mısınız 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın yanında duracak mısınız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine var olan desteğinizi sürdürecek misiniz dedi.

'HAYKIRIŞLARINIZ DÜŞMANA KORKU SALMAKTADIR'

Bahçeli, küresel komplolara karşı devletin yanında olduklarını belirtip, Kararlılığınız dosta güven vermektedir, haykırışlarınız düşmana korku salmaktadır. Engelleri aşmak için aziz milletim sıra sende. Dik baş, tok karın, mutlu yarın için aziz milletim sıra sende. Tuzakları bozmak için aziz milletim sıra sende. 'Hep birlikte Türkiye'yiz' demek için aziz milletim sıra sende. Elbette başaracağız, birlikte başaracağız. Her yöremizi, bin yılın barışından ve kardeşliğinden doğmuş her insanımızı kucaklıyoruz. Herkese elimizi uzatıyoruz. Hiç kimseyi ayırmıyoruz. Hiç kimseyi dışlamıyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde seçim beyannamemizde açıkladığımız sosyal, siyasal ve ekonomik mahiyetli 100 sözümüzü gerçekleştirmek için birlikte yürüyelim istiyoruz. Kaderimiz birdir, kanımız birdir, kararımız birdir, kavlimiz birdir. Biz kardeşiz, büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Olacaksa birlikte olacak, başarıya da birlikte ulaşılacaktır diye konuştu. (DHA)

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023