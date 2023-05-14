Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu birinci çıktı. Kılıçdaroğlu 238, Recep Tayyip Erdoğan 57, Sinan Oğan 4, Muharrem İnce 1 oy aldı.
MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Bahçeli'nin de oy verdiği 1296 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanlığı Seçimi için 304 oy kullanıldı.
3 OY GEÇERSİZ
Bir vatandaşın yanlış sandıkta oy kullandığının tespiti üzerine, sayım öncesi sandıktan rastgele seçilen 1 oy yakılarak iptal edildi. Kullanılan oylardan 3'ü ise geçersiz sayıldı.
SANDIKTAN KILIÇDAROĞLU BİRİNCİ ÇIKTI
Sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 238, Recep Tayyip Erdoğan'a 57, Sinan Oğan'a 4, Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enes Geyik - Güncel