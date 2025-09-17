Bahçeli'nin Avukatının Şikayeti Üzerine Gözaltına Alınan Meltem Gökhanoğlu, Yurt Dışı Çıkış Yasağı ve İmza Şartıyla Serbest Bırakıldı

Haber: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatının şikayeti üzerine gözaltına alınan CHP üyesi Meltem Gökhanoğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık, Gökhanoğlu'nu "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan değil, genel "hakaret" suçundan adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Hakimlik ise Gökhanoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza verme yükümlülüğü getirilmesine karar verdi.

CHP üyesi 27 yaşındaki Meltem Gökhanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında yapılan şikayet üzerine İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gökhanoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın Bahçeli ile görüşmesini eleştirmiş ve Bahçeli için "iblis" ifadesini kullanmıştı.

Bahçeli'nin avukatından şikayet

Meltem Gökhanoğlu, emniyetteki ifadesinde CHP üyesi olduğunu, Asu Kaya'ya yönelik eleştirilerde bulunduğunu, ancak hiçbir kamu görevlisine hakaret kastı taşımadığını söyledi. Gökhanoğlu, başka bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla ilgili olarak, kastının Cumhurbaşkanı olmadığını, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, serbest bırakılmayı talep ettiğini söyledi.

Savcılık, "hakaret" suçu gerekçesiyle adli kontrol talep etti

Savcılık, Gökhanoğlu'nu, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan değil, "hakaret" suçundan adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Meltem Gökhanoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza verme yükümlülüğü getirilmesine karar verdi.

Gökhanoğlu'nun avukatı Atahan Öztürk, "Baskılar, gözaltılar ve hukuksuz adli kontrol kararları bizi yıldıramaz. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.