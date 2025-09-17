Haberler

Bahçeli'nin Avukatının Şikayeti Üzerine Gözaltına Alınan Meltem Gökhanoğlu, Yurt Dışı Çıkış Yasağı ve İmza Şartıyla Serbest Bırakıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatının şikayeti üzerine gözaltına alınan CHP üyesi Meltem Gökhanoğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık, Gökhanoğlu'nu "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan değil, genel "hakaret" suçundan adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Hakimlik ise Gökhanoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza verme yükümlülüğü getirilmesine karar verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Yok artık Mourinho! Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti

Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.