Bahçeli: NATO'dan ayrılmak alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır - Haberler

Bahçeli: NATO'dan ayrılmak alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Türkiye'nin baskı ve dayatma altına alınıp sürecin oldu bittiye getirilmesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi karşısında Ankara kriterleri anında işleme koyulmalıdır. Türkiye seçeneksiz değildir. Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO'yla var olmadık, NATO'suz da yok olmayız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Türkiye'nin ekonomik güvenliğinin, istikrarının ve geleceğinin yaylım ateşine tutulduğunu söyleyerek, buna rağmen ekonomideki konjoktürel sarsıntıların atlatılması, döviz fiyatındaki suni yükselişin frenlenmesi, enflasyondaki tırmanışın engellenmesi amacıyla hükumetin tedbir üstüne tedbir aldığını kaydetti. Bahçeli, konunun ekonomik beka konusu olduğunu bildirerek "Milliyetçi Hareket Partisi, devletimizin ve hükumetimizin alacağı her kararın yanındadır, destekçisidir. Çünkü Türkiye hepimizindir. Özellikle kur ve enflasyonda ekonomik gerçeklerle ters düşen artışların bir süre sonra normalleşeceğine, hazmedilebilir ve makul seviyelerde istikrar kazanacağına inanıyoruz. Ancak vatandaşlarımızın kesesine dokunan, mutfağına adeta dinamit koyan, geçim şartlarını ağırlaştıran ve şikayetlerinin yaygınlaşmasına neden olan fiyat artışlarının önünü arkasını dikkatle incelemek durumundayız" dedi.

"ABD Büyükelçiliğinin mezkur miting öncesi kendi vatandaşlarını muhtemel olay çıkabileceği yönünde uyarması ise işin özünde CHP'yle paslaşmak, danışıklı dövüş bir kurgu, provokatif bir hamledir. Bunu görüyoruz, emel ve hedef birlikteliği içinde olanların farkındayız. Sayın Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta hani Kandil'i yerle yeksan edeceğini söylüyordun? Boş beleş konuşuyordun. Boşa sallayıp dolu tutmanın arayışındaydın. Ne oldu? 'Milletin Sesi' ismiyle düzenlediğiniz mitinge Kandil'i taşımak isteyen vatan hainlerine niye bir şey demedin, diyemedin? 'Ne geziyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne Kandil'i, PKK terör örgütüdür, siz de teröristsiniz' çıkışını neden yapamadın? Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitingi, HDP'nin, PKK'nın, FETÖ'nün, Pontus özlemi çeken çürümüşlerin mitingidir. Atatürk Havalimanı'nı kast ederek, 'bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir' diyen Kılıçdaroğlu asıl damgalı hainleri, asıl gedikli iş birlikçileri görmek ve bilmek istiyorsa derhal çevresine ve ittifak içinde olduğu cinayet ve suç örgütlerine bakmalıdır. Cumhurbaşkanı adaylığına iyice ısınan, ittifak ortaklarına çalım atan Kılıçdaroğlu, 'mükemmel olmasak da mükemmel bir göreve talibiz' diyecek kadar akli ve zihni melekelerini yitirmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, Dersim sayfasını yeniden açıp yeni bir isyan teşebbüsünü aklından geçiriyorken, Türk milleti seni Cumhurbaşkanı yapmaz, yapamaz, yapmayacaktır. Boşuna çırpınma, layık olmayan, ehil olmayan, milli olmayan, yeterli olmayan, dahası yüreğinde kin ve nefreti barındıran şahsına cumhurun başkanlığı reva ve müstahak görülemez."