Bahçeli: "Milli mücadele kahramanları dün başarmıştı, biz de başaracağız" Güncel Haberler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı. (2) "Milli mücadele kahramanları dün başarmıştı. Aynı şuurla aynı izlerden giderek biz de başaracağız" "Asıl manasından koparılmış demokrasi, hukuk ve özgürlük kavramlarıyla toplumsal huzur ve güvenliğimizi kurcalıyorlar" Güncel Kaynak: AA / Murat Asil Cumhuriyet Meydanı Sivas Güncel Haberler

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