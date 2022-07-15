Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi ve ekonomik güç odaklarının yeniden yapılandığı dönemde, ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Saraçhane Meydanı'ndaki Fatih Anıt Parkı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Saraçhane Meydanı'ndaki Fatih Anıt Parkı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu. AA / Güncel Güncel Haberler

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