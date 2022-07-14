Bahçeli, İstanbul'daki 15 Temmuz programlarına katılacak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle yarın İstanbul'da düzenlenecek programlara katılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle yarın İstanbul'da düzenlenecek programlara katılacak. MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 15 Temmuz 2022 Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6'ncı yıl dönümü törenlerine katılacaklardır" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli İstanbul Güncel Haberler

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