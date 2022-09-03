Bahçeli, ismini koyduğu radyo kanalı 'Efebey'in ilk yayınını dinledi Güncel Haberler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da açılan ve adını verdiği 'Efebey' radyo kanalının ilk yayınını dinledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da açılan ve adını verdiği 'Efebey' radyo kanalının ilk yayınını dinledi. İsmi MHP lideri Bahçeli tarafından verilen 'Radyo Efebey', 30 Ağustos'ta Adana Çukurova'da yayıma başladı. İlk anons, Türkmen beyimiz, MHP genel başkanımız, liderimiz ve Çukurova halkı için değerli hemşehrimiz Devlet Bahçeli, radyomuzun ismini özel olarak 'Radyo Efebey' koydu denilerek Bahçeli için yapıldı. Bahçeli, genel merkezdeki makam odasında, radyonun ilk yayınında çalınan Ferdi Tayfur'dan 3 parça ve Adana türküsü dinleyerek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR HABER: ANKARA, (DHA)- Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Adana Güncel Haberler

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