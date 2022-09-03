Bahçeli, ismini koyduğu "Efebey" radyo kanalının ilk yayınını dinledi Güncel Haberler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da yayın hayatına başlayan ve adını verdiği "Efebey" radyo kanalının ilk yayınını dinledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da yayın hayatına başlayan ve adını verdiği "Efebey" radyo kanalının ilk yayınını dinledi. Adana Çukurova'da yayın hayatına başlayan Radyo Efebey'de ilk anons, "Türkmen beyimiz, MHP Genel Başkanımız, liderimiz ve Çukurova halkı için değerli hemşerimiz Devlet Bahçeli, radyomuzun ismini özel olarak Radyo Efebey koydu." ifadeleriyle Bahçeli için yapıldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Parti Genel Merkezi'ndeki makam odasında, radyonun ilk anonsu ile ilk yanında çalınan Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur'un üç parçası ve Hülya Süer'in Adana türküsünü dinledi. Güncel Kaynak: AA / Selma Kasap Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Adana Güncel Haberler

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