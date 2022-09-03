Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçeli, ismini koyduğu "Efebey" radyo kanalının ilk yayınını dinledi

Güncel Haberler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da yayın hayatına başlayan ve adını verdiği "Efebey" radyo kanalının ilk yayınını dinledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da yayın hayatına başlayan ve adını verdiği "Efebey" radyo kanalının ilk yayınını dinledi.

Adana Çukurova'da yayın hayatına başlayan Radyo Efebey'de ilk anons, "Türkmen beyimiz, MHP Genel Başkanımız, liderimiz ve Çukurova halkı için değerli hemşerimiz Devlet Bahçeli, radyomuzun ismini özel olarak Radyo Efebey koydu." ifadeleriyle Bahçeli için yapıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Parti Genel Merkezi'ndeki makam odasında, radyonun ilk anonsu ile ilk yanında çalınan Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur'un üç parçası ve Hülya Süer'in Adana türküsünü dinledi.

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title