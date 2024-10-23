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Bahçeli: Hiçbir kanlı ve kalleş proje, kardeşliğimizin karşısında tutunamayacak

Bahçeli: Hiçbir kanlı ve kalleş proje, kardeşliğimizin karşısında tutunamayacak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Uzay Havacılık Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısına ilişkin, "Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Uzay Havacılık Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısına ilişkin, "Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır" dedi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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