Son dakika haberi! Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu'na) Mersin'deki terörist için DNA testi isterken hiç mi utanmadın"
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Son dakika gelişmesine göre Salonda bulunan katılımcılar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salondan ayrılması TBMM - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Salonda bulunan katılımcılar
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salondan ayrılması TBMM - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (8)
Kaynak: AA / Güncel