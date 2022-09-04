Bahçeli: "Hedefimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi" Güncel Haberler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı. (3) "İradeniz çok şükür önümüz aydınlatıyor, şevkimizi artırıyor" "Çember daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" "Hedefimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir MHP grubunun ve Cumhur İttifakının tecelli etmesidir" Güncel Kaynak: AA / Murat Asil Milliyetçi Hareket Partisi Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanı Güncel Haberler

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