Bahçeli: "(EYT) Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak" Güncel Haberler Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1) Güncel Kaynak: AA / Ferhat Barulay Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bahçeli: '(EYT) Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak' - Haberler

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