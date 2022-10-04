Bahçeli: "(EYT) Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak"
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelişi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA / Ferhat Barulay - Güncel