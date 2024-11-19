Bahçeli'den Teğmenlerin İhraç İstemi Açıklaması

(TBMM) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teğmenlerin ihraç istemiyle disipline sevke dilmesine ilişkin; " Milli Savunma Bakanlığı, çok hassas bir bakanlıktır. Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, Kara Harp Okulu'ndaki resmi mezuniyet törenin ardından teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmaları ve kılıç çatmalarının ardından haklarında başlatılan soruşturma sonucunda ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine ilişkin sorulan soruyu şöyle yanıtladı:

"Milli Savunma Bakanlığı, çok hassas bir bakanlıktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her konuda yetişmesini sağlayan bir kurumdur. Oranın ortaya koymuş olduğu değerlendirmeler dışında hiçbir şeyi bilmeden, tanımadan sadece ve sadece sorgulama yoluyla Türkiye'yi karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz. Milli Savunma Bakanlığının kararına saygı duyuyorum."