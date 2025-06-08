Bahçeli'den Özgür Özel'e Geçmiş Olsun Mesajı

Bahçeli'den Özgür Özel'e Geçmiş Olsun Mesajı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, elektrik akımına kapılarak yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.

Bahçeli, görüşmede Özel'e, evinde elektrik akımına kapılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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