Bahçeli'den Emekliye İkramiye Açıklaması: "Sayın Cumhurbaşkanımız Konu Üzerinde Çalışmalarını Sürdürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilere ikramiye verilmesi için, "Sayın Cumhurbaşkanımız konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlgili bakanlarla görüşüyor. İleriki günlerde inşallah hayırlara vesile olur" dedi.

TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılan MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin açılış konuşmasında terörle mücadelede kararlı duruşunu ortaya koyduğunu söyledi. Basının sorularını da yanıtlayan Bahçeli, emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verilmesi beklentisiyle ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlgili bakanlarla görüşüyor. İleriki günlerde inşallah hayırlara vesile olur" diye konuştu.