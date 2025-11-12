Haberler

Bahçeli'den düşen uçakta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Devlet Bahçeli, yayımladığı mesajda, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Türkiye'ye gelmek üzere Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğrayarak düşmesi, bu suretle uçakta bulunan 20 kahraman askerimizin şehadeti milletimize büyük bir acı yaşatmıştır. Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Kaldı ki beklentimiz ve temennimiz de budur" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli spekülasyonlara dikkat çekerek, "Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır. Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
