Bahçeli'den, Afganistan'daki öksüz ve yetim Türkmen çocuklara bayramlık MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan'daki Andhoy Türkmenevi Talebe Yurdu'ndaki öksüz ve yetim Türkmen çocuklara bayramlık hediye etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan'daki Andhoy Türkmenevi Talebe Yurdu'ndaki öksüz ve yetim Türkmen çocuklara bayramlık hediye etti. MHP'nin sosyal medya hesabından, Afganistan'ın Faryab vilayetinin Andhoy ilçesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin himayesinde faaliyetlerini sürdüren, öksüz ve yetim Türkmen çocukların kaldığı Andhoy Türkmenevi Talebe Yurdu'ndan görüntüler paylaşıldı. Alınan bilgiye göre, Bahçeli'nin himayesinde kurulan ve 3,5 yıldır faaliyette olan yurtta, 80 erkek ve 70 kız çocuğu eğitim görüyor. Devlet Bahçeli tarafından bütün ihtiyaçları karşılanan yurttaki öksüz ve yetim Türkmen çocuklara Kurban Bayramı hediyelikleri dağıtıldı. Afgan çocuklar Bahçeli'nin gönderdiği kıyafet ve ayakkabılardan duydukları memnuniyeti şarkı ve şiirlerle dile getirdi. AA / Ali Kemal Akan - Güncel Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Afganistan Güncel Haberler

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