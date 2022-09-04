Bahçeli: "Bu zillet ittifakına Türkiye emanet edilir mi?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı. (4)

"Zillet ittifakı çürüktür, çarıktır, çarpıklığın daniskasıdır. Samimiyetleri sahte, sevgileri sanal, sadakatleri samandır"

"Altı kez toplanmalarına rağmen cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşamayan bir siyasi curcunanın Türkiye'ye en küçük hizmeti dokunabilir mi?"

"Bu zillet ittifakına umut bağlanır mı, bu zillet ittifakına Türkiye emanet edilir mi, bu zillet ittifakına tamam denilir mi?"