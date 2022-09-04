Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçeli: "Bu zillet ittifakına Türkiye emanet edilir mi?"

Güncel Haberler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı. (4)

"Zillet ittifakı çürüktür, çarıktır, çarpıklığın daniskasıdır. Samimiyetleri sahte, sevgileri sanal, sadakatleri samandır"

"Altı kez toplanmalarına rağmen cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşamayan bir siyasi curcunanın Türkiye'ye en küçük hizmeti dokunabilir mi?"

"Bu zillet ittifakına umut bağlanır mı, bu zillet ittifakına Türkiye emanet edilir mi, bu zillet ittifakına tamam denilir mi?"

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Türkiye Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title