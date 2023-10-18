MHP Lideri Bahçeli: "Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Acıya ve kana bulanan Gazze'de faal halde olan bir hastaneye dün İsrail savaş uçaklarının hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'de yaralıların bulunduğu hastaneyi vurması ile ilgili paylaşım yaptı. Gazze'de kahredici ve korkunç bir trajedinin yaşandığını ve dünyanın yaşanan olaylara sessiz ve seyirci kaldığını belirten Bahçeli, "Acıya ve kana bulanan Gazze'de faal halde olan bir hastaneye dün İsrail savaş uçaklarının hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır. Bu sıcak ve sarsıcı ortamda ABD Başkanı Biden'in İsrail'i ziyareti ve aleni destek mesajı vermesi şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olması demektir. Aynı zamanda tarihi bir yanlıştır. Biden'ın İsrail'e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir. ABD Başkanı şayet İsrail yerine ilk durak olarak Türkiye'ye gelmiş olsaydı, bu tavır ve tercihten Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde ve iki taraflı eşgüdüm halinde arabuluculuk misyonuna talip olduğu, barış ve çözüm ortamını inşa etmek amacıyla iyi niyetli arayış içinde bulunduğu anlamı çıkardı. Biden'ın sorumsuz ve sağduyudan yoksun politikası uzlaştırıcı ve yatıştırıcı değil, bilakis kışkırtıcı ve karanlık mahiyetlidir" ifadelerine yer verdi.

"Vahşet bitsin, insanlık birleşsin"

İsrail ve Filistin arasındaki ağırlaşmış sorunun tek çözümünün bölgede iki devletli bir yapının uluslararası toplumun desteğiyle hayata geçmesi olduğunu aktaran Bahçeli, "1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti mutlak surette tezahür ve tecelli etmek durumundadır. Akan kanın durması, adaletin ihyası ancak bu sayede mümkündür. Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyorum. Vahşet bitsin, insanlık birleşsin. Niyaz ederim ki dehşet son bulsun, dualarımız kabul olsun. Çocuklar yaşasın, katiller kahrolsun" dedi. - ANKARA