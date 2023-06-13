Bahçeli: 100 maddelik anayasa teklifimiz müzakereye hazır

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mhp yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını Allah'a şükürler olsun ki; 4 Mayıs 2021 tarihinde bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 100 maddelik yeni anayasa teklif metnimiz, müzakere edilmek için hazırdır" dedi.

Mhp lideri Bahçeli, TBMM'de 28'inci dönemin ilk grup toplantısında konuştu. Bahçeli, yeni yasama döneminin Türk milletine, Türkiye'ye, siyasi partilere ve demokrasiye hayırlı olması dileğinde bulundu. Bahçeli, seçimin ardından 6 günde yeni kabinenin göreve başlamasının Türkiye adına mühim ve müthiş bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu tablo, aynı zamanda kökleşen siyasi istikrarın somut bir yansımasıdır. Türkiye, siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır. Dipsiz anlaşmazlıklar, sert gerilimler ve gergin bekleyişler raf ömrünü doldurmuştur. Kurulamayan, kurulsa bile yürümeyen, yürüse de tavı, tavrı ve takati tartışmalı olan koalisyon hükümetlerinden ne iz ne de eser kalmıştır. Bu yüzden parlamenter sisteme geri dönme hayalleri suya düşmüş, milletimiz bu siyasi hedef sahiplerine itibar etmemiştir. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerini aynı zamanda referandum olarak gören ve gösteren partiler, tarihin yanlış yerinde konuşlanmışlar ve kaybetmişlerdir. Milletimiz iki seçimde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit ve tescil etmiş, parlak geleceğini bu sistemsel mimaride gördüğünü iyice netleştirmiştir. Türkiye'mizin önü açılmakla kalmamış, yönetim hayatımızdaki denge ve düzen kurumsallaşmıştır. Bir rejim içinde teşekkül eden siyasi iktidar yapısı, meşruluğunu doğrudan doğruya inançlardan ve tecelli eden iradeden almaktadır. Toplumun büyük çoğunluğunun inançlarına uygun olan iktidar ve yönetim sistemi hem hukuki hem de meşrudur. Türk milleti Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tecessüm eden kabineye ve bu kabinenin içinde doğduğu yönetim sistemine inanmış ve onay vermiştir. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, geride kalan 2 seçimden de güçlenerek çıkmıştır" dedi.

Bahçeli, yeni anayasa ile ilgili, "MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye'mize geniş katılımlı, kapsayıcı, demokratik nitelikli, milletimizin özlemlerini yansıtan, devlet ve millet dengesini titizlikle kuran bir anayasa kazandırabilmek için elini taşın altına koymaya hazırdır. Bu kapsamda Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümünde 100 maddelik anayasa teklifi metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını Allah'a şükürler olsun ki; 4 Mayıs 2021 tarihinde bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 100 maddelik yeni anayasa teklif metnimiz, müzakere edilmek için hazırdır" dedi. Bahçeli, asgari ücret ara zammına ilişkin şöyle dedi: "Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ve toplumun her kesiminin döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak, insanca yaşayacakları ücret ve maaş seviyelerine çıkarılmalarını destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum" diye konuştu. Göç konusunun insanlığın üstesinden gelemediği ana sorunlarından birisi olduğunun malumları olduğunu kaydeden Bahçeli, "Türkiye, böylesi bir alacakaranlık dünya panoraması karşısında önümüzdeki yüzyıla damga vurmanın hedefindedir" ifadesini kullandı.

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Haber-Kamera: Besti KARALAR/ANKARA,