Bahçedeki ölümde 'sahte içki' şüphesi - Haberler

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Bahçedeki ölümde 'sahte içki' şüphesi

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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Bahçedeki ölümde 'sahte içki' şüphesi

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde sahte içki içtiği iddia edilen Şenol Alarcin'in (54) bahçede cansız bedeni bulundu.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde sahte içki içtiği iddia edilen Şenol Alarcin'in (54) bahçede cansız bedeni bulundu.

Şenol Alarcin, dün Şerbetpınarı Mahallesi'ndeki evinin yakınındaki bahçeye giderek içki içti. Bir süre sonra yakınları, Alarcin'in bahçede cansız bedenini buldu. Sahte içkiden hayatını kaybettiği öne süren Alarcin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

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