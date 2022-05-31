Bahçede havuz keyfini artıran dekorasyon fikirleri - Haberler

Bahçesinde havuz bulunan müstakil evlerin bahçe dekorasyonları, her zaman için büyük önem arz eden bir konudur. Dekoratif açıdan bir takım hususlara dikkat edildiği takdirde, kaliteli ve konforlu bir havuz keyfi yaşamak mümkündür. Evlerin değerinin artmasını da sağlayan havuzlar, aynı zamanda görüntüleri ile de herkesi kendilerine hayran bırakmaktadır.

Dekorasyon sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

Havuzlu evlerin dekorasyon konusunda ise bahçelerin düzenlenmesi için pek çok seçenek bulunmaktadır. Herkesin zevkine ve bütçesine uygun olan bu ürünler ile göz alıcı havuzlu bahçe dekorasyonları yapılabilmektedir. Aynı zamanda bahçe dekorasyonu kadar, havuzun dekore edilmesi konusunda da hassas davranılması önemlidir. Bu nedenle havuz seramikleri başta olmak üzere kullanılan tüm ürünlerin seçiminin doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Havuzlu bahçe dekorasyonunda peyzajın önemi

Özellikle yaz aylarında havuz keyfinin yaşandığı bahçeli evlerin peyzaj düzenlemelerine özen göstermek gerekmektedir. Havuzlu bir evin bahçe yollarının öncelikle havuza kolay erişilebilir olması son derece önemlidir. Bakımsız, yolları belirlenmemiş ve yabani otlarla kaplı olan bir bahçede yer alan havuzda asla keyifli saatler geçirilememekte ve kötü bir görünüm ortaya çıkmaktadır.

Havuzlu ev bahçesi peyzaj düzenlemesinde çimlerin kaliteli olması, kullanılan çiçeklerin ve eğer varsa ağaçların birbirleriyle bir ahenk içerisinde olması şarttır. Bahçe dekorasyonunda, her zaman bu uyumu yakalamak için çalışmaların yapılması önemlidir. Bu sayede sahip olunan havuzda daha ihtişamlı bir görünüm elde etmek mümkündür.

Bahçe dekorasyonunda havuz bakımı

Bahçeli ve havuzlu evlerin düzenli olarak havuz bakımlarının yapılması hem hijyen hem de kozmetik açıdan büyük önem taşımaktadır. Bakımsız bir havuz, sağlık açısından da büyük riskler taşır. Buna bağlı olarak havuz bakımı, olması gerektiği gibi ve düzenli olarak yapılmalıdır. Havuz bakımı konusunda, her zaman için en iyi ve kaliteli hijyen ürünleri seçilmeli ve bunlar talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Havuz zemininin temiz tutulmasına dikkat edilmelidir. Havuz kenarında kullanılan şezlong, masa ve sandalye gibi benzeri eşyaların da havuzun genel bütünlüğü ile uyum sağlayacak şekilde seçilmesi dekoratif açıdan önemli bir ayrıntıdır. Modern görünümlü ahşap ya da bambu gibi benzeri malzemelerden yapılan şezlonglar ile çok hoş havuz başı dekorasyonu yapılabilmektedir.

Bahçe dekorasyonunda keyifli alanlar oluşturulması

Havuzu olan evlerde çardaklar da bahçe keyfini artırmaktadır. Havuz kenarına kurulan çardaklar ile evler çok şık bir görünüm sergilemektedir. Kullanışlı ve şık olan çardaklar hazır olarak temin edilebilmekte ve çok kolay bir şekilde monte edilebilmektedir.

Havuz kenarına kurulan bu çardaklar ile bahçe mobilyalarının birbiri ile renk ve tarz olarak uyum sağlamasına da dikkat edilmelidir. Bütün bunlara önem verildiği takdirde hem bahçe hem de havuz keyfi en iyi şekilde yaşanabilmektedir.

Bahçe dekorasyonunda ışıklandırmanın önemi

Gerek havuz başı, gerekse bahçe dekorasyonu konusunda, ışıklandırmaya da gereken özen gösterilmelidir. Özellikle son yıllarda bahçe ve havuz ışıklandırmaları için güneş enerjili olan aydınlatma sistemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Güneş enerjisi ile şarj olan bu aydınlatma sistemleri sayesinde havuz çevresinde, havuz içerisinde ve müstakil evlerin bahçesinde ışık oyunları ile çok güzel bir ambiyans elde edilebilmektedir.

Aydınlatma sistemleri renkli lambalardan ya da sarkıtılan ışıklardan oluşmakta ve istenilen her alana kolaylıkla uyum sağlamaktadır. Toprağa gömülebilen ve güneş enerjisi ile çalışan lambalar da bahçe aydınlatması için kullanılmakta ve led ışıklarla aydınlatma sağlayan ürünler de bahçenin ve havuzun göz alıcı bir görünüm sergilemesine yardımcı olmaktadır.

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