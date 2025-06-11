Bahçe Kapısına Sıkışan Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Bahçe Kapısına Sıkışan Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir evin bahçe kapısına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı ve sağlık durumu iyi olduğu için yeniden yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evin bahçe kapısına sıkışan köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Gözcüler Mahallesi'ndeki bir evin bahçe kapısına sıkışan köpeği görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, köpeği demir kesme makası yardımıyla kurtardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan köpek, yiyecek ve su verildikten sonra yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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