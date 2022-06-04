Bahçe duvarında bulunan 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı - Haberler

Bahçe duvarında bulunan 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı Bahçe duvarında bulunan 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bahçe duvarındaki boşluğa giren 1,5 metre uzunluğunda olan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı. Bahçe duvarında bulunan 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bahçe duvarındaki boşluğa giren 1,5 metre uzunluğunda olan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı. Olay, Cemal Caymaz mahallesinde bulunan Filiz Sitesinde meydana geldi. Bahçe duvarındaki delikte yılan olduğunu fark eden site sakini Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Ekipler özel aparat yardımıyla yılanı bulunduğu yerden çıkartarak doğal ortamına salıverdi. İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel Safranbolu Karabük İtfaiye Bahçe Güncel Haberler

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