'Baharın müjdecisi' leylekler Çorum'a gelmeye başladı

"Baharın müjdecisi" olarak bilinen leylekler, havaların ısınmaya başlamasıyla Çorum'un Kargı ilçesindeki yuvalarına gelmeye başladı.

"Baharın müjdecisi" olarak bilinen leylekler, havaların ısınmaya başlamasıyla Çorum'un Kargı ilçesindeki yuvalarına gelmeye başladı.

Kargı'dan sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla döndü.

Her yıl ilkbahar aylarında ilçeye gelen leylekler, yaz mevsimini elektrik direkleri ile evlerin çatılarına yaptıkları yuvalarda geçiriyor.

Sonbahara kadar burada konaklayan leylekler, kışın gelmesiyle sıcak iklime sahip bölgelere göç ediyor.