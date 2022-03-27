BAHARIN MÜJDECİSİ LEYLEKLER BİNGÖL'DEKİ YUVALARINA DÖNMEYE BAŞLADI - Haberler

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BAHARIN MÜJDECİSİ LEYLEKLER BİNGÖL'DEKİ YUVALARINA DÖNMEYE BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAHARIN müjdecisi leylekler, Bingöl merkeze bağlı Tekören köyündeki yuvalarına dönmeye başladı.

BİNGÖL (DHA) - BAHARIN müjdecisi leylekler, Bingöl merkeze bağlı Tekören köyündeki yuvalarına dönmeye başladı.

Afrika'dan Nil Vadisi üzerinden binlerce kilometre katederek göç eden ve baharın müjdecisi olarak nitelendirilen leylekler, Türkiye'deki yuvalarına dönüyor. Sert geçen kışın etkilerinin sürdüğü Bingöl merkeze bağlı Tekören köyüne gelen leylekler, bazı bölümleri tahrip olan yuvalarını yapmaya başladı.

BAHARIN MÜJDECİSİ LEYLEKLER BİNGÖL'DEKİ YUVALARINA DÖNMEYE BAŞLADI

BAHARIN MÜJDECİSİ LEYLEKLER BİNGÖL'DEKİ YUVALARINA DÖNMEYE BAŞLADI

BAHARIN MÜJDECİSİ LEYLEKLER BİNGÖL'DEKİ YUVALARINA DÖNMEYE BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye, Afrika, Bingöl, GÖÇ, Güncel, Haberler

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