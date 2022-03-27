Baharın müjdecisi leylekler, Bingöl'deki yuvalarına dönmeye başladı - Haberler

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Baharın müjdecisi leylekler, Bingöl'deki yuvalarına dönmeye başladı

İhlas Haber Ajansı - Muhammet Ali Çiftçi - Güncel
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Baharın müjdecisi leylekler, Bingöl'deki yuvalarına dönmeye başladı BİNGÖL Bingöl'de sonbahar aylarında sıcak bölgelere göç eden ve dönüşleriyle de baharı müjdeleyen leylekler, yuvalarına dönmeye başladı.

BİNGÖL (İHA) - Baharın müjdecisi leylekler, Bingöl'deki yuvalarına dönmeye başladı

BİNGÖL Bingöl'de sonbahar aylarında sıcak bölgelere göç eden ve dönüşleriyle de baharı müjdeleyen leylekler, yuvalarına dönmeye başladı.

Her yıl sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, yuvalarının yapımına başladı. 'Baharın müjdecisi' olarak da bilinen leylekler, kent merkezinde bulunan elektrik direklerindeki yuvalarına dönüş yaptı. Havaların ısınmasıyla daha çok dönüş leyleğin dönüş yapması bekleniyor.

Baharın müjdecisi leylekler, Bingöl'deki yuvalarına dönmeye başladı

Baharın müjdecisi leylekler, Bingöl'deki yuvalarına dönmeye başladı

Baharın müjdecisi leylekler, Bingöl'deki yuvalarına dönmeye başladı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Güncel

Sonbahar, Bingöl, GÖÇ, Güncel, Haberler

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