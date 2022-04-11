"Baharın müjdecisi" leylekler Ağrı'ya gelmeye başladı - Haberler

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"Baharın müjdecisi" leylekler Ağrı'ya gelmeye başladı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Ağrı'daki köylerde bulunan yuvalarına dönmeye başladı.

HAMUR, AĞRI (AA) - Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Ağrı'daki köylerde bulunan yuvalarına dönmeye başladı.

Havaların ısındığı ve karların erimeye başladığı kent, ilkbahar mevsiminde göçmen misafirlerini ağırlıyor.

"Baharın müjdecisi" olarak bilinen leylekler, uzun yıllardır yuvalarının olduğu il merkezine bağlı Yakınca ile Hamur ilçesine bağlı Tükenmez köylerine döndü.

Arazilerin karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken leylekler, yerleşim yerlerinde vatandaşların da desteğiyle karnını doyuruyor.

Yaz aylarında yavrulayan leylekler, sonbaharda havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç edecek.

Baharın müjdecisi leylekler Ağrı'ya gelmeye başladı

Baharın müjdecisi leylekler Ağrı'ya gelmeye başladı

Baharın müjdecisi leylekler Ağrı'ya gelmeye başladı

Baharın müjdecisi leylekler Ağrı'ya gelmeye başladı

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

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