'Baharın müjdecisi' kardelenler Muş Ovası'nı süsledi

MUŞ (AA) - Muş'ta baharın müjdecisi olarak adlandırılan kardelenler çiçek açmaya başladı.

Kış mevsiminin sert geçtiği kentte, havaların ısınmasıyla kardelenler yüzünü gösterdi.

Muş Ovası'nı beyaza bürüyen kardelenler, vatandaşların yanı sıra fotoğraf tutkunlarından da ilgi gördü.

Çiçeklerin bulunduğu bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, ortaya çıkan güzelliği görüntülemeye çalıştı.

Fotoğraf sanatçısı Muzaffer Göç, bölgede karla kaplı dağlarla ovada çiçek açan kardelenlerin güzel görüntü oluşturduğunu belirtti.

Vatandaşlardan Musa Aktaş ise baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenlerin bölgeye güzellik kattığını ifade etti.