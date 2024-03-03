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Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı, 12 bin yıllık siyez toprakla buluşturuldu

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde baharın müjdecisi çiğdemlerin çiçek açması ile 12 bin yıllık coğrafi işaretli siyez toprakla buluşturulmaya başlandı. Siyez buğdayı, kış şartlarından dolayı ertelenen ekimle toprakla buluştu ve çiftçiler tarafından doğal yöntemlerle yetiştiriliyor.

Baharın müjdecisi 12 bin yıllık çiğdemler çiçek açtı, 12 bin yıllık siyez toprakla buluşturuldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde baharın müjdecisi çiğdemlerin çiçek açması ile 12 bin yıllık coğrafi işaretli siyez toprakla buluşturulmaya başlandı.

Günümüze kadar bozulmadan gelen ve 'Hitit buğdayı' olarak da anılan siyez, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde toprakla buluşturuluyor. İlçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen coğrafi işaretli ürün siyez buğdayının kış sebebiyle yapılamayan ekimi, çiğdemlerin çiçek açması ile yapılmaya başlandı. Kasım ayında ekilen ve kar yağışı sebebiyle toprakla buluşması ertelenen siyez, havaların ısınması ile toprakla buluşturuldu. Bölgede "kabulca", "kaplıca" veya "Hitit bulguru" olarak da bilinen siyezin ekimi sırasında hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor. Traktörlerle tamamen doğal olarak ekilen siyez, sulanmadan ve hiçbir gübre kullanılmadan yetişiyor ve Ağustos ayında da hasadı yapılıyor. Çiftçiler tarafından yetiştirilen siyezden yapılan ürünler ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"Kış sebebiyle ekemediğimiz ürünlerimizi yeni sezonda ekmeye çalışıyoruz"

İlçede siyez yetiştiriciliği yapan Sabahattin Ciğerci, "Kasım ayında bir kısım siyezimizi ektik. Kış sebebiyle ekemediğimiz ürünlerimizi yeni sezonda ekmeye çalışıyoruz. Bereketli bir yılın geçmesini bekliyoruz. Ağustos ayı gibi de hasadını yapacağız" dedi.

"Çiğdemlerin çiçek açması ile buğday siyezimizi toprakla buluşturuyoruz"

Çiftçi Yasin Ciğerci ise çiğdemlerin çiçek açması ile ekim yapmaya başladıklarını kaydederek, "12 bin yıllık ata tohumu siyez buğdayımızı toprakla buluşturuyoruz. Kasım ayında siyez buğdayını ekmeye başlamıştık ama kış şartlarından dolayı birçok tarlamızı ekememiştik. İlkbaharın gelmesini belirten çiğdemlerin çiçek açması ile buğday siyezimizi toprakla buluşturuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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