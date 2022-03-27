ANKARA (İHA) - Baharın habercisi leyleklere Ankara'ya ulaştı

ANKARA - Baharın habercisi olan leylekler, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan binlerce kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra Ankara'da bulunan Leylek Oteline ulaştı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bir iş adamı tarafından yıllar önce yaptırılan Leylek Oteli bu yıl da leyleklere ev sahipliği yapıyor. Baharın müjdecisi leylekler her sene Afrika'dan ve Orta Doğu'dan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelerek kendileri için hazırlanan Leylek Otelinde yazı geçiriyor. 10 bin kilometrelik yolculuğun ardından Türkiye'ye gelen leylekler şuanda çiftleşme döneminde bulunuyor. Her yıl neredeyse aynı dönemlerde Leylek Oteline ulaşan leyleklerin nisan ayında yumurtlaması ve mayıs ayında da yavrularına kavuşması bekleniyor.