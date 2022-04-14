Baharın gelmesiyle yaylalar koyun sürüleriyle şenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baharın gelmesiyle yaylalar koyun sürüleriyle şenlendi

İhlas Haber Ajansı - Merve Gökbakan - Güncel
 - Güncelleme:

Baharın gelmesiyle yaylalar koyun sürüleriyle şenlendi Ağrı'da ilkbaharın gelmesiyle birlikte yeşillenen yaylalar, ağıllarından çıkarılan koyun sürüleriyle renklendi.

AĞRI (İHA) - Baharın gelmesiyle yaylalar koyun sürüleriyle şenlendi

AĞRI - Ağrı'da ilkbaharın gelmesiyle birlikte yeşillenen yaylalar, ağıllarından çıkarılan koyun sürüleriyle renklendi.

Hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Ağrı'da yüzlerce koyun sürüsü uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle beraber yaylalara çıkarılmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ağıllarından çıkarılan koyunlar, gün batımına kadar yaylalarda otlarken, baharı sevinçle karşılayan çobanlar ise yaylalarda doğa ile buluşmanın keyfini çıkarıyor.

Yakınca köyünde çobanlık yapan Erhan Düzlük, baharın gelmesiyle birlikte aylarca içeride kalan koyunların ağıllarından çıkarılarak yeniden doğayla buluşturulduğunu belirterek, "Koyunlarımız 5 aydır içerdeydi. Şimdi bahar geldi, koyunlarımızı çıkardık yaylalarda otluyorlar. Artık saman bitti, ot yiyecekler. " ifadelerine yer verdi

Baharın gelmesiyle yaylalar koyun sürüleriyle şenlendi

Baharın gelmesiyle yaylalar koyun sürüleriyle şenlendi

Baharın gelmesiyle yaylalar koyun sürüleriyle şenlendi

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

Ağrı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title