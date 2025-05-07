Baharın Gelişiyle Su Uçtu Şelalesi Mest Ediyor

Baharın gelmesiyle şelalenin görüntüsü mest etti

AFYONKARAHİSAR - Bahar mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasıyla Afyonkarahisar'daki Su Uçtu Şelalesi olarak bilinen şelale görüntüsü ile görenleri mest etti.

Afyonkarahisar'da havaların ısınmasıyla birlikte doğa bahara uyandı. Hava sıcaklığının artmasıyla kentteki şelale ve göletlerde görsel güzelliği ile açığa çıktı. Çobanözü köyünde halk arasında Su Uçtu Şelalesi olarak bilinen şelalede Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın çektiği görüntülere Müzisyen Aydın Baş'ın hang drum isimli enstrüman ile çaldığı müzik de eklenince ortaya harika bir görüntü çıktı. Şelaleden akan suların çekilen görüntüleri ise izleyenleri adeta huzur dolu bir ortama götürdü.