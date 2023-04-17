Baharın Gelişiyle Çin Seddi'ni Ziyaret Eden Turistlerin Sayısı Arttı

Çin'in başkenti Beijing'de yer alan Badaling Çin Seddi, farklı türlerdeki çiçeklerin açmasıyla birlikte muhteşem bahar manzarasının tadını çıkarmak isteyen çok sayıda turisti son zamanlarda kendine çekiyor.

Çin'in başkenti Beijing'de yer alan Badaling Çin Seddi, farklı türlerdeki çiçeklerin açmasıyla birlikte muhteşem bahar manzarasının tadını çıkarmak isteyen çok sayıda turisti son zamanlarda kendine çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çin Seddi, toplam uzunluğu 20.000 kilometreyi aşan birbirine bağlı birçok duvardan oluşuyor.

Beijing sınırları içerisinde Çin Seddi'nin toplam 520 kilometre uzunluğundaki bir bölümü bulunurken, Badaling en çok ziyaret edilen bölüm konumunda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)