"Baharın Gelişi, Normandiya, 2020" sergisi 11 Mayıs'ta açılacak

David Hockney'nin "Baharın Gelişi, Normandiya, 2020" sergisi, Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) 11 Mayıs'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sanatçının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk döneminde Normandiya'daki evinde iPad ile yaptığı ve baharın gelişini müjdeleyen 116 resmi sergide görülebilecek.

Serginin tanıtım toplantısına katılan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, 2 yılda bir, çağdaş sanatın önemli temsilci ve akımlarını İstanbul'da SSM'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu yıl, modern zamanların en önemli sanatçılarından David Hockney'nin doğadaki bahar coşkusunu ön plana çıkardığı 'Baharın Gelişi, Normandiya, 2020' adlı müthiş sergisine ev sahipliği yapıyoruz. Tüm dünyada ses getirecek bu dev proje, David Hockney'nin Türkiye'deki ilk büyük ölçekli sergisi. Bu sergi sayesinde, İstanbul'un ve ülkemizin yurt dışında doğru ve iyi tanıtımını yapmaktan özellikle gurur duyuyoruz." dedi.

Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer de AA muhabirine yaptığı açıklamada, David Hockney'nin eserlerinin ilk defa Türkiye'ye taşındığı sergiyi SSM'de ağırlamanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sanatçının salgına Fransa'da bir kır evinde yakalandığına ve kısıtlamalardan ötürü hareket edemediğine işaret eden Ölçer, şu bilgileri verdi:

"Bu durumda eve hapsolmuş bir sanatçının tabiatı gözlemek gibi bir şansı oldu. Sergi bir anlamda mevsimin baştan sona hikayesi, adeta kutsaması niteliğinde. Tüm dünya için fazlasıyla zor geçen, hepimizin evlerimize kapandığı, gerçek dünya ile bağımızın koptuğu iki seneden sonra, doğanın ve baharın yeniden doğuşunu kutlayan bu serginin hepimiz için umut ve neşe kaynağı olmasını diliyorum. Bilgece, unuttuğumuz tabiatın sürecinin dersini veriyor."

"Hockney sanat dünyasında adeta bir fenomen"

Sergi küratörü Edith Devaney ise Hockney'in eleştirmenler ve tarihçiler tarafından 20 ve 21. yüzyılın çok önemli bir sanatçısı olarak görüldüğünü aktararak, "Kitlelerin kendisine duyduğu hayranlıkla birlikte, Hockney sanat dünyasında adeta bir fenomen. David Hockney her zaman kendi sanatsal ilgi alanlarının peşinden gitti. Bunları yaparken trendlere önem vermedi. Geçmişe ve eserlerinde sıklıkla ifade bulan sanat tarihine olan derin bilgisine ve ilgilerine yöneldi. Teknolojiyi kullanması, teknolojiye olan ilgisi kimi zaman yanlış yorumlansa da bunun, resim yapmanın yeni yollarını keşfetmekle ilgili olduğuna inandı. Bu yüzden bu sergideki bütün eserler iPad üzerindeki bir uygulama üzerinden yapıldı." diye konuştu.

David Hockney'in, "baharın gelişi"ni daha önce de iPad ile çalıştığının altını çizen Devaney, şunları söyledi:

"Daha önce 2011'de Yorkshire'da ilk defa iPad kullanarak eserler üretti ve bunlar Royal Academy of Arts'ta açılan A Bigger Picture (Daha Büyük Bir Resim) sergisinde sergilendi. Bu, Hockney'nin söz konusu yeni aracı kullanarak ürettiği ilk çalışmasıydı. 2013'te tekrar aynı konuyu ele aldı ve 2020'de ise baharı Normandiya'da yakalamaya karar verdi ancak bu sırada salgın başladı. Renkleri daha özgürce çizme, katmanlar halinde çalışma fikriyle bir kez daha iPad'i seçti. Çünkü iPad için herhangi bir tuval hazırlığı veya boya karıştırma ve ardından boyanın kurumasını bekleme gibi bir süreç yoktu. Dört aylık bir zamanda 116 görüntü üretti. Tüm sanatseverlerin bu sergiden olağanüstü güzel duygularla ayrılacağına inanıyorum."

Akbank'ın desteğiyle 29 Temmuz'a kadar ziyarete açık kalacak sergi kapsamında çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.