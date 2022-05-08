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Baharda bu yaylayı gören hayran kalıyor

İhlas Haber Ajansı - Burak Türker - Güncel
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Baharda bu yaylayı gören hayran kalıyorBURSA Bursa'nın dünyaca ünlü Kocayayla'sı, baharla birlikte muhteşem bir görünüme kavuştu.

KELES, BURSA (İHA) - Baharda bu yaylayı gören hayran kalıyor

BURSA Bursa'nın dünyaca ünlü Kocayayla'sı, baharla birlikte muhteşem bir görünüme kavuştu.

Yıl boyunca yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Keles Kocayayla, bahar ayının gelmesiyle birlikte yemyeşil bir manzaraya kavuştu. Karlı Uludağ manzarasıyla birlikte yeşil haliyle seyrine doyum olmaz bir görünüme kavuşan yayla, doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor. Bursa kent merkezine 62 kilometre uzaklıkta ve Uludağ'ın güney eteklerinde bulunan yaklaşık 500 dönümlük çayırlık alana sahip Kocayayla'da konaklamak isteyenler için bungalov evler bulunuyor. İsteyen ziyaretçiler ise belirlenen alanlarda çadır kurup, karavanlarını park edebiliyor. Etrafı karaçam ağaçlarıyla örtülü, bol oksijenli temiz havaya sahip yayla, hem kent halkı hem de civar illerde yaşayanlar için önemli bir mesire ve kamp alanı özelliğini taşıyor.

Kocayayla'nın muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini beklediğini ifade eden Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin,"Kocayayla bahar ayında ayrı bir güzelliğe kavuşuyor. Baharla birlikte her yer yeşillendi. Buraya gelenler muhteşem manzaranın keyfini çıkartıyor. Buradan yeşilliklerin içinde Uludağ manzarası izleyebilirler, konaklamak isteyenlere bungalov evlerimiz mevcut, çadır ve karavan için kamp alanları bulunmakta, yeşillikler içinde yaylamızı görmeye herkesi davet ediyoruz. Bu mevsimde ayrı bir güzelliğe kavuşuyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Güncel

Uludağ, Keles, Bursa, Güncel, Haberler

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