Bahar şenliklerinde Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti - Haberler

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından düzenlenen bahar şenliklerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri yaptı.

Yanlızbağ yerleşkesinde düzenlenen bahar şenliklerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Vali Mehmet Makas, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, dekanlar ve akademisyenlerin katıldığı şenlikler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisiyle başladı. Erzincan semalarına ay-yıldız çizen pilotları davetliler adeta nefeslerini tutarak izledi.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent ise "Erzincan'ımızda bugün çok güzel bir gün geçiriyoruz. 30 yıldır göklerdeki gururumuz olan Türk Yıldızları şehrimize gelerek çok güzel bir akrobasi gösterisinde bulundular. Türk ordusunun övünç kaynağı olan Türk Yıldızları ülkemizde 30 yıldır boy göstermekte olup 490'ıncı gösterisini şehrimizde yaptı. Bu gösterinin bizlere verdiği gururu, ülkemize verdiği gururu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü göstermesi açısından bizim için çok önemli olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.