Bahar Festivali Tatili Boyunca Shanghai Kentine 10 Milyonun Üzerinde Ziyaret Gerçekleşti

SHANGHAİ, 28 Ocak (Xinhua) -- Çinli yetkililer Cuma günü, yedi günlük Bahar Festivali sırasında Shanghai kentine 10 milyonun üzerinde ziyaret gerçekleştiğini ve kentte turizm gelirinin 16,64 milyar yuana (yaklaşık 2,5 milyar ABD doları) ulaştığını bildirdi.

Çin'in doğusunda bulunan Shanghai Hongqiao Tren İstasyonu'nda bir yolcuyu yönlendiren bir görevli görülüyor, 21 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

SHANGHAİ, 28 Ocak (Xinhua) -- Çinli yetkililer Cuma günü, yedi günlük Bahar Festivali sırasında Shanghai kentine 10 milyonun üzerinde ziyaret gerçekleştiğini ve kentte turizm gelirinin 16,64 milyar yuana (yaklaşık 2,5 milyar ABD doları) ulaştığını bildirdi.

Shanghai Belediyesi Kültür ve Turizm İdaresi'nin verdiği bilgiye göre, Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için Shanghai kentinde 500'ün üzerinde kültür ve turizm etkinliği yapıldı.

Kentin başlıca turistik yerlerine 4,1 milyondan fazla ziyaret gerçekleşti. Bu rakam 2019 yılındaki Bahar Festivali tatilinde kaydedilen rakamın yaklaşık yüzde 90'ına karşılık geliyor.

Tatil sırasında megakent içinde bulunan 72 müze ve 39 sanat galerisine sırasıyla yıllık yüzde 62 artışla 500.000 ve yıllık yüzde 3 artışla 230.000 ziyaret gerçekleşti.

Shanghai kentinin ünlü Huangpu Nehri gezi turuna bir önceki yıla göre yüzde 239 artışla 72.400 katılım oldu.