Bahar Festivali Seyahat Furyası Sürerken Çin'in Doğusundaki Tren İstasyonuna Bir Ziyaret

ANONS (İngilizce): LİU FANGQİANG, Xinhua muhabiri: "Yüz milyonlarca insan, bu yıl 22 Ocak'a denk gelen Bahar Festivali için ülke genelindeki tren istasyonları, havaalanları ve otogarlara akın ediyor.

ANONS (İngilizce): LİU FANGQİANG, Xinhua muhabiri:

"Yüz milyonlarca insan, bu yıl 22 Ocak'a denk gelen Bahar Festivali için ülke genelindeki tren istasyonları, havaalanları ve otogarlara akın ediyor.

Çin'in, dünyanın en büyük yıllık insan göçünün yaşandığı Bahar Festivali seyahat furyası, ülkenin Kovid-19 müdahalesine yönelik yaptığı düzenleme sonrası bu yıl 7 Ocak'ta başladı. Bu yıl seyahat furyası 40 gün sürecek.

Size Çin'in Bahar Festivali seyahat furyasıyla ilgili en son haberleri iletmek üzere şu anda ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei kentindeki bir tren istasyonunda bulunuyorum."

SES 1 (Çince): YE HUA, Yolcu:

"Hefei'de çalışıyorum ve Bahar Festivali için kızımla birlikte ailemin yanına dönüyorum.

Pandemi nedeniyle iki yıldır büyüklerimizi ziyaret etmedik. Bu yıl bizi bekliyorlar. Bizim için bir sürü lezzetli yiyecek hazırladılar, değil mi?

Yengeç.

Evet, bizim için yengeç hazırladılar."

SES 2 (Çince): LU XİAONİNG, Yolcu:

"Kovid-19 müdahale politikalarının optimizasyonundan sonra seyahat etmek artık daha kolay."

SES 3 (Çince): XİAO YAO, Tren görevlisi:

"Bu, Çin'in Kovid-19 müdahale tedbirlerini optimizasyonundan sonraki ilk Bahar Festivali seyahat furyası. Yolcu sayısı yeniden önemli ölçüde arttı. Bu sefer için bütün biletler satıldı.

Yolcularımıza daha iyi hizmet sunmak için ilk yardım setleri ve Kovid-19'la mücadele malzemeleri hazırladık."

SES 4 (Çince): WANG XİANGNAN, Hefei Güney Tren İstasyonu'nda polis:

"Bugün (13 Ocak), Hefei Güney tren istasyonundan hareket eden trenlerle yaklaşık 67 bin yolcu seyahat edecek. Rakam, geçen yılın aynı dönemine göre büyük bir artışa işaret ediyor.

Seyahat sırasında, birçok yolcu alkol gibi dezenfektanları yanlarına alıyor. Tüm yolculara bazı ilgili düzenlemeleri hatırlatmak istiyoruz. Her yolcunun 100 mililitreyi geçmeyecek şekilde sıvı ya da jel dezenfektanla trene binmesine izin veriliyor.

Hem pandemiye karşı önlemlere hem de seyahat güvenliğine dikkat etmeliyiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor. (XHTV)