Bahar Festivali Çin Genelinde Kutlandı Güncel Haberler Çin halkının ülkenin çeşitli yerlerinde Çin Yeni Yılı'nı nasıl kucakladığına bir göz atın. Çin halkının ülkenin çeşitli yerlerinde Çin Yeni Yılı'nı nasıl kucakladığına bir göz atın. Bu yılki Bahar Festivali, bir başka deyişle Çin Yeni Yılı 22 Ocak'a denk geldi. Çin Yeni Yılı kutlamaları geleneksel olarak Çin Yeni Yılı arifesinden Fener Festivali'ne kadar olan 16 gün boyunca sürüyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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