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Bahar çiçeklerinin açtığı köylerden çeşitli manzaralar

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Bahar çiçeklerinin açmasıyla oluşan güzel manzarayı değerlendirmek isteyen turistler Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan köylere akın ediyor.

Bahar çiçeklerinin açtığı köylerden çeşitli manzaralar

Bahar çiçeklerinin açmasıyla oluşan güzel manzarayı değerlendirmek isteyen turistler Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan köylere akın ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Liuzhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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