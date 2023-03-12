Bahar Çiçekleri Shanghai'da Görsel Şölen Oluşturdu
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Shanghai'ın şehir çiçeği diye bilinen beyaz Yulan manolyası baharın gelişiyle birlikte tamamen çiçek açtı.
Shanghai'ın şehir çiçeği diye bilinen beyaz Yulan manolyası baharın gelişiyle birlikte tamamen çiçek açtı.
İnsanlar, bu güzelliğin keyfini çıkarmak için şehrin merkezindeki iş bölgesi Lujiazui'ye yoğun ilgi gösteriyor.
SES 1 (Çince): MİN, Ziyaretçi:
"Bu beyaz Yulan manolya çiçekleri saf ve oldukça büyük. Shanghai'da hava da çok güzel. Buradaki çiçekler Hong Kong'dakilerden farklı olduğu için Hong Kong'dan ziyarete geliyorum."
SES 2 (Çince): CHEN, Bölge sakini:
"Bu çiçekler kar taneleri kadar güzel. Arka plandaki Doğu'nun İncisi TV Kulesi ile birlikte bu manzara insanlara gerçekten keyif verebilir."
SES 3 (Çince): XU, Fotoğraf tutkunu:
"Işığa karşı çekim yapmak daha iyi ve fotoğraflarda çiçekler daha güzel çıkabilir."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)