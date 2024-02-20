Bahar Bayramı seyahatinde yüksek teknoloji kullanıldı

GUİYANG, 20 Şubat (Xinhua) -- Bu yıl 26 Ocak'ta başlayan Bahar Bayramı seyahat furyasında demiryolu hatlarının sorunsuz çalışmasını sağlamak için insansız denizaltı cihazları da dahil olmak üzere birçok yüksek teknoloji ürününden istifade edildi.