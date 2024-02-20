Bahar Bayramı seyahatinde yüksek teknoloji kullanıldı
Bu yıl 26 Ocak'ta başlayan Bahar Bayramı seyahat furyasında demiryolu hatlarının sorunsuz çalışmasını sağlamak için insansız denizaltı cihazları da dahil olmak üzere birçok yüksek teknoloji ürününden istifade edildi.
GUİYANG, 20 Şubat (Xinhua) -- Bu yıl 26 Ocak'ta başlayan Bahar Bayramı seyahat furyasında demiryolu hatlarının sorunsuz çalışmasını sağlamak için insansız denizaltı cihazları da dahil olmak üzere birçok yüksek teknoloji ürününden istifade edildi.