Bahar Bayramı kutlamalarında ejderha ve aslan dansı performansları
Çin'in güneyindeki Guangxi eyaletinin merkezi Nanning'de Bahar Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel ejderha ve aslan dansları sahnelendi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.
1. Ejderha ve aslan dansı performanslarından çeşitli görüntüler
Çin'in güneyindeki Guangxi eyaletinin merkezi Nanning'de Bahar Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel ejderha ve aslan dansları sahnelendi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.
(XHTV)